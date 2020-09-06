​​​​​​​ألمانيا تبدأ مناقشات لفرض عقوبات على روسيا إذا لم تقدم تفسيرات عن تسميم نافالني

وقال هايكو ماس لصحيفة بيلد، "إن توجيه إنذارات لا يساعد أحد، ولكن في الأيام القليلة المقبلة إذا لم يساهم الجانب الروسي في توضيح ما حدث، فسنضطر إلى مناقشة الرد مع شركائنا"، مشيرًا إلى أنه إذا ما تقرَّر فرض عقوبات فلا بد من أن تكون "محددة" الأهداف.

وأعلن مستشفى "شاريتيه" في برلين، في وقت سابق، أن نافالني تسمم بمادة من مجموعة مثبط إستيراز الأسيتيل كولين.

وأكدت الحكومة الألمانية، أن زعيم المعارضة الروسي، سُمّم بغاز الأعصاب "نوفيتشوك".

وأشارت الحكومة الألمانية، إلى أن الفحوصات التي أجريت على نافالني، أظهرت "دليلًا قاطعًا" على وجود المادة الكيماوية السامة.

فيما وصف المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف ما يتردد من اتهامات عن تورط السلطة الروسية في تسميم نافالني، بأنه كلام غير صحيح ولا ينبغي أخذه على محمل الجد.

ونقل المعارض الروسي إلى برلين لتلقي العلاج، بعد شعوره بالإعياء خلال رحلة جوية في سيبيريا الشهر الماضي، حيث دخل في غيبوبة استمرت حتى الآن.

(ي م)