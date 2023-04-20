​​​​​​​المعمول ثقافة حاضرة في كل عيد

مع حلول عيد الفطر، بدأت النساء في شمال وشرق سوريا بصنع أصناف متنوعة من حلويات العيد. تختلف تسمياتها من منطقة إلى أخرى وتتشابه من حيث الشكل، في مدينة قامشلو يعرف باسم (الكليجة أو صوّك)، وفي كوباني (كلور)، وعفرين (كُمبا) وفي الرقة يعرف باسم (المعمول).

يعد المعمول، وهو اسم متعارف عليه بين أهالي شمال وشرق سوريا، نوعاً من أنواع الحلويات الشعبية القديمة، وتشتهر به المنطقة منذ قديم الزمان، ويتم تقديمها في الأعياد والمناسبات الأخرى.

وهو عبارة عن عجينة محشوة، إما بالتمر أو بالجوز والفستق، كانت تُخبز قديماً في التنور، أما الآن فبدأت النساء بإعدادها بواسطة أفران منزلية أو تؤخذ إلى الأفران الآلية.

أكدت مرديا عبد الله أنه وأثناء استحضار العيد، فإن أول ما يخطر على البال هي حلويات العيد (الكليجة أو صوك)، مشيرة إلى أنها من "مكملات أعيادنا منذ القدم وخاصة في الأعياد الدينية".

وأضافت "نتعاون فيما بيننا نحن والجيران والأقارب في صنع الحلويات، وتكون الكليجة في مقدمتها".

حلوى العيد.. تقليد متعارف عليه

من جهتها، أوضحت المواطنة منى الأحمد التي تنحدر من دير الزور وتقطن في الرقة، أنها تقوم بتحضير المعجنات والحلويات حسب الطلب.

وأشارت إلى أنها بدأت بصناعة المعجنات منذ ثلاث أعوام، وقالت "كان الإنتاج جيداً ووفيراً، ولكن تراجع العمل هذا العام؛ نتيجة ارتفاع أسعار المواد اللازمة لصناعة هذه المعجنات".

أما فاطمة العبد، فهنأت بقرب عيد الفطر، وأشارت إلى أن حلوى العيد تُعتبر من العادات والتقاليد المتعارف عليها في مدينة الرقة.

وذكرت "هذا العام لم نستطيع إعداد أي شيء؛ بسبب غلاء الأسعار والوضع المعيشي المتردي".

مؤكدة أن حرص الأهالي على تبادل الحلويات مع الأصدقاء والأقارب والجيران، يعكس روح التلاحم والتعاون بين الأهالي، كما أنه يمنح الفرحة للأطفال".

إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال

بينما نوّهت المواطنة سوسن حسو من أهالي كوباني، إلى تأثر صناعة المعمول أو كما يعرف في كوباني باسم (الكلور) هذا العام بارتفاع أسعار المواد الداخلة في صناعته.

وقالت: "في السنوات السابقة كنا نصنع المعمول بكميات كبيرة في شهر رمضان، لكن في الأعوام الأخيرة، ونتيجة الارتفاع الهائل في أسعار المواد، بات صنعه مقتصراً على أيام العيد".

وأكدت أن صناعة (الكلور) أصبح جزءاً من ثقافة المنطقة، "كان أجدادنا يصنعونه بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال، ونحن ماضون على تلك الثقافة".

مهجّرو عفرين يستقبلون العيد بإرادة عظيمة

كما يستقبل أهالي عفرين المهجّرين والقاطنين في مخيمات الشهباء، عيد الفطر بإرادةٍ عظيمة، إذ يقومون بتحضيرات العيد وكلّهم أمل وإيمان بأنّهم سيعودون إلى عفرين يوماً ما.

وحضّرت الأم زينب أوبا، للعيد هذا العام بشكل متواضع، فبعد أن كانت تحضّر الكثير من الحلويات والكعك والبسكويت خلال العيد، اكتفت هذا العام نتيجة الحصار المشدد من قبل قوات حكومة دمشق، بتحضير كيلوغرامين فقط.

عن هذا قالت: "عندما كنّا في قريتنا (في عفرين)، كنا نخبز الكعك على الحطب، لكننا لا نستطيع القيام بذلك الآن داخل الخيم. ومن جهةٍ أخرى هناك غلاء كبير ونقص في أسطوانات الغاز، لذا قمنا بملء كيلو غرامين من الغاز في الغاز السفري الصغير. كنّا نحضّر كميات كبيرة من الكعك والكليجة والبسكويت كلّ عام؛ لكن وبسبب غلاء الأسعار هذا العام أصبح إعداد كيلو غرامين من كل صنف يكلّف نحو 50 ألفاً".

وتابعت زينب أوبا: "بسبب الحصار الخانق المفروض علينا، لا تتوفر أسطوانات الغاز ولا الكهرباء، فالكهرباء لا تأتي سوى ساعتين فقط يوميّاً، لذا نكتفي بتحضير كميات قليلة، فنحن أهالي عفرين لا نستطيع العيش بعيداً عن ممارسة عاداتنا".

وتمنت زينب أوبا العودة إلى منازلهم والاحتفال بالعيد في بيوتهم وديارهم.

(كروب/ي م)

ANHA