​​​​​​​المالكي يكشف عدم تصويته على حكومة مصطفى الكاظمي

وأردف بيان ائتلاف دولة القانون: "بذلنا جهوداً كبيرة مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة من أجل التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه العراق في المجالات الاقتصادية والأمنية والصحية".

وتابع : "خلال المفاوضات تم الاتفاق على آليات لاختيار مرشحي الحكومة الجديدة على أن يتعاطى رئيس الوزراء المكلّف مع جميع الكتل السياسية وفق نهج واحد".

وأوضح خلال البيان: "أن مسار تشكيل الحكومة بدأ يأخذ منحى مغايراً لما تم الاتفاق عليه، الأمر الذي دعانا إلى أن نبذل جهوداً إضافية من أجل تصحيح الخيارات، وتسمية مرشحين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والقدرات القيادية من الطاقات المخلصة في المجتمع العراقي".

وأشار البيان إلى أن "جهود الائتلاف المخلصة في تصحيح هذا المسار لم تكلل بالنجاح، فجاءت التشكيلة الحكومية التي عرضها المكلف على الكتل السياسية تتعارض مع تطلعات أبناء الشعب العراقي، كونها تشمل عدداً من المرشحين الجدليين ممن لم تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة من الكفاءة والنزاهة والمقبولية".

وكشف ائتلاف دولة القانون في ختام البيان: "وعلى هذا الأساس يعلن ائتلاف دولة القانون أنه لم يشارك في تشكيل هذه الحكومة ولم يصوت لصالحها في مجلس النواب، ويترك الخيار لباقي أعضاء المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها".

هذا وسيعقد يوم الاثنين جلسة تصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلّف مصطفى الكاظمي.

(ش ع)