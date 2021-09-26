​​​​​​​المعلّمون يحتجّون ضد تسييس التعليم وتدنّي الرواتب في 15 مدينة بروجهلات وإيران

وبحسب ما أفادت وكالة روج نيوز، فإن معلّمين في مدن روجهلات (شرق كردستان) وإيران خرجوا في احتجاجات رداً على انتهاكات حقوق المعلمين وارتفاع أسعار المواد وتدنّي الرواتب وتسييس التعليم.

ووفقاً للوكالة، فإنه بالأمس وخلال الأيام الأولى من افتتاح المدارس وبداية السنة الدراسية الجديدة، عمّت تظاهرات أساتذة المدارس، مدن روجهلات (شرق كردستان) وإيران، للفت الانتباه الى انتهاكات حقوق المعلمين وتدنّي رواتبهم وسط ارتفاع الأسعار.

ومن اللافت أنه رُفِعَت خلال التظاهرات لافتات تطالب بالإفراج عن المعلمين الذي اعتقلتهم السلطات الإيرانية، وأيضاً لافتات بعنوان "التعليم المجّاني من حق الأطفال"، و "لا للتعليم المسيَّس".

وقد عمّت التظاهرات المدن التالية: مريوان، ايلام، سنيه، طهران، خراسان، أصفهان، لورستان، كهكيلويه وبوير أحمد، مازندران، يزد، جارمهال، بختياري، كرماشان، سقز، والعديد من المدن الأخرى في روجهلات (شرق كردستان) وإيران.

(س ر)