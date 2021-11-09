​​​​​​​المعهد الصحي في إقليم عفرين يستقبل أول دفعة من الطلبة بعد افتتاحه في الشهباء

وافتتح أول معهد صحي (طبي) في إقليم عفرين في مقاطعة عفرين عام 2016 وذلك ضمن معاهد الشهيدة فيان آمارة التي هي ضمن العديد من الأقسام الأخرى، واستمر في استقبال الطلبة على مدار عامين بلغ عددهم أكثر من 50 طالب وطالبة.

إلا أنه وبعد احتلال عفرين من قبل تركيا ومرتزقته في 2018، توقف المعهد عن استقبال الطلبة وتخريجهم، مما دفع لاستكمال الطلبة تعليمهم في أكاديمية الصحة (كلية الطب) في إقليم الجزيرة.

ومع استمرار مقاومة مهجري عفرين في مقاطعة الشهباء، وبذلهم الجهود في كافة مفاصل الحياة لاستمراريتها، افتتحت هيئة الصحة وبالتنسيق مع هيئة التربية والتعليم في إقليم عفرين أبواب المعهد الصحي في ناحية أحداث، واستقبل في أول دفعة 30 طالباً وطالبة.

وبحسب الإداري في المعهد الصحي رشيد إيبش ، فإن الهدف من افتتاح المعهد الصحي هو إعادة وتقوية القطاع الصحي، ورفد المستشفيات والمراكز والنقاط الصحية بكوادر تمريض مختصة.

وعن قرار افتتاح المعهد الصحي (الطبي) من جديد في الشهباء فقال رشيد إيبش" بعد عقد الكونفرانس الصحي خلال العام الجاري كان من ضمن مخططاتنا افتتاح معهد طبي، لذلك سارعنا إلى تجهيز البنية التحتية في ناحية الأحداث وذلك عبر إصلاح مبنى في حرم معهد شهيدة فيان أمارة وإنشاء مختبر فيه".

وقامت هيئة التربية والتعليم لإقليم عفرين في عام 2018 بترميم مبنى سجن الأحداث للأطفال التي حولتها إلى مدرسة لتلقي طلاب عفرين المهجرين تعليمهم فيه، أما ملحقات السجن فتحولت بعد الترميم إلى معاهد منها معهد علوم ومعهد فيزياء والكيمياء ومعهد رياضيات وليضاف إليها هذا العام المعهد الصحي(طبي).

وتابع ايبش حديثه" بعد تجهيز بناء المعهد، أعلن عبر معهد شهيدة فيان امارة عن افتتاح المعهد الصحي (الطبي) بالاستناد على شهادة الثانوية العلمية والأدبية ليسجل ما يقارب 40 طالب وطالبة في المعهد، خضوع المسجلين في 10 تشرين الأول المنصرم لفحص القبول، تم قبول 30 طالب وطالبة".

هذا ويتلقى الطلبة على مدار عامين دراسيين، دروساً نظرية وعملية حول التشريح وعلم الأدوية والفيزيولوجيا وعلم الأحياء والأحياء الدقيقة على أيادي مختصين في الطب إضافة لدروس في اللغات الكردية والعربية والإنكليزية.

رشيد ايبش تحدث عن الصعوبات التي تواجههم وأبرزها حصار حكومة دمشق على مقاطعة الشهباء مما يؤدي لنقص في تأمين مستلزمات المعهد، فيما يؤثر قصف الاحتلال التركي المستمر على الطلبة كون بعضهم يقطن في أماكن تتعرض للقصف المباشر.

وبحسب إدارة المعهد الصحي فإن الطلبة سيتلقون في العام الأول لدراستهم دروساً نظرية، لينتقلوا في العام الثاني للدروس العملية في المستشفى.

(سـ)

ANHA