​​​​​​​المعارك الدامية في اليمن إلى الواجهة من جديد

وقال مسؤول في القوات الحكومية اليمنية لوكالة فرانس برس إن "22 من المقاتلين الموالين للحكومة قتلوا وأصيب خمسون، فيما قتل 43 حوثيًّا في الساعات الـ 48 الماضية" في مناطق تقع إلى الجنوب من مدينة مأرب.

وأكّد مسؤولون عسكريون آخرون ومسعفون في المنطقة التي وقعت فيها المعارك الحصيلة.

وصعّد الحوثيون حملة في شباط للتقدم نحو مدينة مأرب، آخر معاقل السلطة المعترف بها دوليًّا شمال البلد الغارق في الحرب، بهدف وضع يدهم على كامل الشمال اليمني.

وقُتل مئات من الطرفين في المعارك الدامية وسط سعي الحوثيين الحثيث للسيطرة على المدينة الواقعة في محافظة غنية بالنفط، ما قد يعزز موقعهم في أي مفاوضات مستقبلية محتملة.

وبحسب المسؤول العسكري، فإنّ المعارك التي تراجعت حدّتها بشكل كبير في الأسابيع الاخيرة، عادت لتستعر قبل يومين مع شن الحوثيون المدعومين من إيران هجمات على مواقع للقوات الحكومية.

وتمكّن الحوثيون من تحقيق تقدم في المناطق الواقعة إلى الجنوب من مدينة، بحسب المسؤول العسكري، على الرغم من غارات التحالف العربي بقيادة السعودية.

وذكرت المصادر أن غالبية قتلى الحوثيين سقطوا في هذه الغارات.

ويشهد النزاع في اليمن الذي اندلع عام 2014، مواجهات دامية بين الحوثيين وقوات الحكومة المعترف بها دوليًّا والمدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية.

وخلّف النزاع عشرات آلاف القتلى ودفع نحو 80 في المئة من السكّان للاعتماد على الإغاثة وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقًا للأمم المتحدة.

وتأتي المعارك الجديدة قبل بضعة أيام من تسلّم المبعوث الجديد للأمم المتحدة إلى اليمن مهامه في هذا البلد الغارق في الحرب.

(م ش)