​​​​​​​المعارضة في قرغيزستان تستولي على السلطة

وعقب ذلك، قال الرئيس القرغيزستاني سورونباي جينبيكوف، إن هناك محاولة انقلاب في قرغيزستان التي تستضيف قاعدة جوية روسية ويوجد فيها منجم ذهب كبير تديره كندا.

وقالت الحكومة إن هناك قتيل و590 جريحًا سقطوا في الاحتجاجات التي خرجت خلال الليل، فيما أعلنت المعارضة عن أطلاق سراح الرئيس السابق ألمظ بك أتامباييف المسجون على خلفية اتهامات بالفساد، وأشارت إلى أنها تناقش تشكيل حكومة انتقالية.

وتقع قرغيزستان على الحدود مع الصين وهي حليف وثيق لروسيا، ولطالما كانت ساحة للمنافسة الجيوسياسية بين موسكو وواشنطن وبكين، ولها تاريخ من الاضطرابات السياسية، وأطاح التمرد باثنين من رؤسائها خلال آخر 15 عامًا.

وانتشرت سيارات محترقة في العاصمة بشكيك صباح اليوم، بعد أن سيطر المحتجون على المبنى الرئيسي للحكومة المعروف باسم البيت الأبيض والذي اندلعت فيه النار قبل أن تخمدها أجهزة الطوارئ.

وفي الإطار، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن الوزير كاشكار جونوشالييف لم يحضر للعمل، اليوم، وإن السياسي المعارض والمسؤول الأمني الكبير السابق كراسان أسانوف تولى منصب وزير الداخلية بالوكالة.

وبدأ التوتر أمس، عندما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق الآلاف الذين تظاهروا احتجاجًا على نتائج انتخابات برلمانية أجريت يوم الأحد وطالبوا بإلغائها.

في حين ذكرت وسائل إعلام محلية بأن الشرطة فرّقت مظاهرة في وقت متأخر من مساء الاثنين، لكن المتظاهرين عادوا إلى الساحة المركزية في العاصمة واقتحموا المبنى الذي يقع فيه مقر الرئاسة والبرلمان، ثم اقتحم المحتجون مقر اللجنة الحكومية للأمن الوطني وأطلقوا سراح أتامباييف، الذي حُكم عليه بالسجن لفترة طويلة هذا العام في اتهامات فساد بعد خلافه مع جينبيكوف.

وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن عددًا من حكام الأقاليم قدموا استقالاتهم، وأن مسيرات شعبية انطلقت اليوم في عدد من مراكز الأقاليم ومعظمها مناهض للحكومة.

وذكرت التقارير أن أنصار جينبيكوف يحتشدون في مدينة أوش الجنوبية، حيث دعا شقيقه أسيل بك جينبيكوف، إلى الوحدة والنظام.

(ي م)