​​​​​​​المعارض نافالني: الرئيس الروسي هو من كان وراء تسميمي

أتهم المعارض الروسي نافالني المعروف بانتقاداته الشديدة للكرملين لمجلة دير شبيغل الألمانية ونقلته رويترز، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه وراء "الجريمة"، وقال بأنه "ليس لدي أي روايات أخرى لما حدث".

وتم نقل نافالني جواً من روسيا إلى برلين في آب/ أغسطس بعد أن أصابه المرض وهو على متن رحلة داخلية، حيث تلقى العلاج في مستشفى شاريتيه، وقالت ألمانيا إنه تسمم بغاز أعصاب مميت قبل أن يخرج في أيلول/سبتمبر.

وتحدث نافالني عن اللحظة التي بدأ فيها تأثير غاز الأعصاب عليه قائلاً: "لا تشعر بأي ألم ولكنك تعلم أنك تحتضر".

وأخبر نافالني دير شبيغل أنه سيعود إلى روسيا، مضيفاً: "مهمتي الآن هي أن أبقى بلا خوف، ولست خائفاً".

وقال ناشط سياسي ساعد في إحضار نافالني إلى ألمانيا يوم 24 أيلول/سبتمبر، إن الأمر سيستغرق شهراً آخر على الأقل لزعيم المعارضة الروسية لاستعادة لياقته، مضيفاً أنه من الواضح أنه يعتزم العودة إلى روسيا واستئناف النشاط السياسي.

(م ش)