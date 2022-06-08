​​​​​​​الليرة التركية تواصل تراجعها أمام الدولار

تراجعت الليرة التركية لأكثر من 17 ليرة مقابل الدولار، للمرة الأولى منذ كانون الأول، وسط إقبال على العملة الأميركية خلال الأسبوع الجاري، بعدما استبعد رجب طيب أردوغان رفع معدلات الفائدة وسط ارتفاع التضخم، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وفي كلمة بعد اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، قال أردوغان إن تركيا لن ترفع أسعار الفائدة بل ستواصل خفضها في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتراجعت الليرة بنسبة 2 % لتصل إلى 1048,17 للدولار اليوم الأربعاء، لتبلغ خسائرها هذا العام 22 %، وهو أسوأ أداء في الأسواق الناشئة.

وتسجل الليرة تراجعاً للعام العاشر على التوالي، حيث إن إصرار أردوغان على الإبقاء على معدلات فائدة منخفضة يجعل السياسة النقدية أضعف من أن تحتوي التضخم الذي يرتفع بأسرع وتيرة له منذ 1998.

وارتفع معدل التراجع الأسبوع الجاري، باتجاه أسوأ خسارة منذ 11 آذار.

(ش ع)