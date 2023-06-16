​​​​​​​الليرة التركية تواصل هبوطها كأسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة

هبطت العملة التركية 1% إضافية الأسبوع الحالي - بعد فقدانها 11% من قيمتها الأسبوع الماضي- مستكملة بذلك تراجعها المتواصل منذ أوائل آذار/ مارس، مسجلةً أطول سلسلة خسائر منذ 1999.

وتتسارع انخفاض العملة عقب إعادة انتخاب أردوغان في 28 أيار/ مايو. وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الأشهر الثمانية عشر التي سبقت التصويت، استخدم البنك المركزي ما يقرب من 200 مليار دولار من الاحتياطيات في محاولة لدعم الليرة التي - رغم ذلك- ما تزال إحدى أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداءً.

وعيّن أردوغان الآن، اثنين من المصرفيين السابقين بالبنوك الأميركية الكبرى - محمد شيمشك وحفيظة غاية أركان- لإدارة الشؤون المالية للبلاد، ما يشير إلى تحوّل محتمل عن تدخل الدولة المكثف لصالح السماح للسوق بتحديد القيمة العادلة للعملة.

(د ع)