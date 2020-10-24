​​​​​​​الليرة التركية تسجل أسوأ أداء لها منذ 21 عاماً

وسجلت الليرة التركية أسوأ أداء أسبوعي لها في منذ 21 عاماً، الأسبوع الماضي، قالت عنه وكالة "بلومبرغ" أنه "تاسع تراجع أسبوعي للعملة التركية".

وذكرت الوكالة أن الليرة التركية اقتربت من حاجز نفسي هام عند مستوى 8 ليرات للدولار الواحد ما يؤكد مخاوف الأسواق من أن تحرك البنك المركزي التركي لن يرق إلى مستوى الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد البالغ حجمه نحو 700 مليار دولار.

ويرى محللون أن أخطاء السياسات التركية على مدار سنوات تسببت في خسائر كبيرة في الاحتياطيات وضغط على العملة.

وأعادت شبكة "العربية" موجة الهبوط هذه، إلى ما حدث في العام 1999 وهو أحد أسوأ الأعوام بالنسبة للاقتصاد التركي على الإطلاق، حينما تم حل الحكومة وجرت الدعوة لانتخابات مبكرة، بالإضافة إلى هزتين أرضيتين قتلتا الآلاف من الأتراك وهو ما أدى في المجمل إلى الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي مر بها الاقتصاد في العام 2001.

وتعاني الليرة التركية العديد من الضغوط، في وقت تواجه فيها البلاد خطورة فرض عقوبات أميركية عليها على خلفية مواقفها السياسية والنزاعات في شرق المتوسط، وهي أمور تسببت في استنزاف الاحتياطيات الأجنبية من قبل المركزي للدفاع عن العملة الهزيلة.

(س ر)