​​​​​​​الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد مع تجديد عهد أردوغان

هبطت الليرة التركية لمستوى قياسي جديد عند 20.2 مقابل الدولار، اليوم الثلاثاء، لتواصل بذلك الخسائر التي تتكبدها منذ فوز رجب طيب أردوغان في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد.

وتراجعت الليرة 0.5% عن مستوى الإغلاق الذي سجلته أمس الإثنين، عند 20.0990 ليرة للدولار، والذي كان أسوأ أداء يومي لها في ثمانية أشهر.

وخسرت الليرة 7.3% منذ بداية العام، وفقدت أكثر من 90% من قيمتها على مدار العقد الماضي، إثر مرور الاقتصاد بدورات من الازدهار والكساد ونوبات من التضخم المستفحل، الناتجة عن السياسات غير التقليدية، التي دعا إليها أردوغان بهدف ما قال إنه لـ "تحقيق النمو".

وفي الفترة التي سبقت الانتخابات، توقع محللون لدى جيه.بي مورغان أن تنخفض الليرة إلى مستوى 30 مقابل الدولار دون تحوّل واضح نحو سياسات تقليدية.

ويشعر بعض المستثمرين بالقلق من أنه إذا تعافت السوق مرة أخرى، فقد تلجأ السلطات إلى المزيد من ضوابط رأس المال الصارمة.

(د ع)