​​​​​​​الليلة.. مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان ضيف برنامج خاص للحديث عن عودة خطر داعش وأهداف تركيا

تبث وكالتنا، مساء اليوم، برنامج خاص للحديث حول هجوم داعش الأخير على سجن الصناعة في مدينة الحسكة، ومخططات الاحتلال التركي في المنطقة، ادعاءات حكومة دمشق بشأن قوات سوريا الديمقراطية وغيرها من المواضيع.
خبر 2022-01-28T14:01:00 مركز الأخبار

شنت خلايا مرتزقة داعش في الـ 20 من كانون الثاني هجوماً على سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة، وتصدت قوات سوريا الديمقراطية لها وأفشلت مخططها بتهريب المعتقلين.

وبالتزامن مع ذلك شن الاحتلال التركي هجمات على شمال وشرق سوريا، وأصدرت حكومة دمشق بيانات اتهمت فيه قسد بقتل المدنيين، وسط تقاعس دولي عن حل ملف مرتزقة داعش المعتقلين وأسرهم.

للحديث أكثر عن ذلك، يشارك في البرنامج مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، وسيبث في الساعة 20.00 بتوقيت قامشلو.

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(سـ)

ANHA


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