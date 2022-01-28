​​​​​​​الليلة.. مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان ضيف برنامج خاص للحديث عن عودة خطر داعش وأهداف تركيا

شنت خلايا مرتزقة داعش في الـ 20 من كانون الثاني هجوماً على سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة، وتصدت قوات سوريا الديمقراطية لها وأفشلت مخططها بتهريب المعتقلين.

وبالتزامن مع ذلك شن الاحتلال التركي هجمات على شمال وشرق سوريا، وأصدرت حكومة دمشق بيانات اتهمت فيه قسد بقتل المدنيين، وسط تقاعس دولي عن حل ملف مرتزقة داعش المعتقلين وأسرهم.

للحديث أكثر عن ذلك، يشارك في البرنامج مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، وسيبث في الساعة 20.00 بتوقيت قامشلو.

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(سـ)

ANHA