​​​​​​​اللجنة الوطنية الأرمنية تطالب واشنطن بتعليق بيع مكونات الطائرات المُسيّرة إلى تركيا

وأرسلت اللجنة الوطنية الأرمنية الأمريكية (ANCA) رسالة إلى وزارة الخارجية الأمريكية تدعو فيها إلى تعليق بيع المكونات المدرجة في الطائرات المُسيّرة التركية ""Bayraktar TB2 إلى تركيا، بحسب ما أورده موقع "أرمينيا نيوز" الإخباري.

وأرسلت ANCA نداءً عاجلًا إلى مكتب وزارة الخارجية الأمريكية المسؤول عن الموافقة أو رفض طلبات مبيعات الأسلحة الأجنبية.

وتم استخدام الطائرات بدون طيار التركية ""Bayraktar TB2 - التي تم نشرها بأعداد كبيرة في أذربيجان لمهاجمة وقتل المدنيين الأرمن، في كل من آرتساخ/قره باغ وأرمينيا.

وتنص الرسالة المذكورة أعلاه والموجهة إلى مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية في وزارة الخارجية الأمريكية كلارك كوبر، على ما يلي:

"من الواضح الآن أن تركيا، وردًّا على قرار كندا في 5 أكتوبر / تشرين الأول 2020 بتعليق تراخيص تصدير الأسلحة بسبب مشاركة أنقرة العلنية في هجوم أذربيجان المستمر ضد أرتساخ وأرمينيا، تسعى إلى التحايل على هذا الحظر من خلال طلب موافقة أمريكية عاجلة لبيع مكونات الطائرات بدون طيار "Bayraktar TB2".

يجب رفض طلبات تركيا، والإعلان عن حظر أمريكي كامل على بيع أو نقل أي معدات عسكرية أمريكية أو معدات ذات استخدام مزدوج إلى أنقرة طالما أنها تقوم بتسليح أو دعم الهجمات الأذربيجانية، يجب على وزارة الخارجية التحقيق على الفور في قانون مراقبة تصدير الأسلحة المحتمل والانتهاكات الأخرى للقوانين الأمريكية المتعلقة بالبيع، خُتمت الرسالة".

(م ش)