​​​​​​​اللجنة التحضيرية تضع اللمسات الأخيرة لإطلاق مهرجان هاوار الغنائي في الشهباء

وينطلق اليوم في الساعة 19:00 مهرجان هاوار الغنائي في موسمه الثالث وذلك في مخيم برخدان في ناحية فافين التابعة مقاطعة الشهباء تحت شعار "الثقافة الأصيلة هي صدى العصر".

وتعمل اللجنة التحضيرية للمهرجان على تجهيز المسرح بتعليق لافتة كتب عليها شعار المهرجان، بالإضافة إلى تزيينه بصور نخبة من الفنانين الكرد والأدوات الفلكلورية.

وعلى جانب آخر تقوم اللجنة بإعداد كافة الأجهزة؛ منها أجهزة الصوت والأضاء وتحضير ديكور المسرح.

وفي هذا الصدد، التقت وكالتنا عضو اللجنة التحضيرية لمهرجان هاوار الغنائي في موسمه الثالث، محي الدين أرسلان، والذي يشرف على الإخراج الفني للمهرجان وقد تحدث عن التحضيرات قائلاً: "هذه آخر تحضيراتنا للمهرجان تقريباً، كان هدف المهرجان في الموسم الأول هو جمع الأغاني الفلكلورية، وفي الموسم الثاني هدفنا أن نغني جانب الإبداع في عملنا من خلال تأليف الأغاني".

وعن هدف إطلاق المهرجان قال أرسلان "الغرض من إقامة المهرجان في المخيم هو إبراز المقاومة وهذه هي رسالتنا في جميع الفعاليات الثقافية".

وحول أهمية المهرجان أضاف أرسلان "إن أمعنا النظر فإننا نرى الهجمات الاحتلالية قد ركزت على استهداف الثقافة أيضاً، ولهذا كان لا بد أن يكون ردنا على هذه الهجمات بالثقافة أيضاً من خلال حماية ثقافتنا ونشرها".

وتطرق أرسلان إلى أن المتسابق سيمر بثلاثة مراحل خلال المهرجان "الأولى يكون فيها المتسابق حراً في اختيار الأغنية التي يريد أداءها، والثانية سيؤدي المتسابقون الأغاني الفلكلورية العفرينية، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فسيؤدون الأغاني بمقامات مختلفة".

والجدير بالذكر أن الموسمين الأول والثاني من مهرجان هاوار انطلقا في مقاطعة عفرين المحتلة في عامي 2015 و2016 وبعدها توقف المهرجان لأسباب عدة منها هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على مقاطعة عفرين، ليستأنف اليوم في موسمه الثالث في مخيم برخدان في مقاطعة الشهباء.

(ف إ ـ غ ع/ س ر)

ANHA