​​​​​​​اللجنة التحضيرية تدعو الأهالي للمشاركة بزخم في احتفالية 19 تموز

حققت ثورة 19 تموز العديد من الإنجازات العظيمة لجميع مكونات روج آفا وشمال وشرق سوريا خلال عشر سنوات الماضية، بالرغم من كافة التحديات والهجمات التي حاولت إفشال مشروعها الديمقراطي وإبادة شعوبها ثقافياً وجسدياً، إلا أن الثورة لا تزال مستمرة وتسعى إلى نشر تجربتها في سوريا عامة.

وفي ظل تهديدات الاحتلال التركي بشن هجمات جديدة على شمال وشرق سوريا، تستعد شعوب المنطقة لإحياء الذكرى السنوية العاشرة لثورتهم، من خلال احتفالية مركزية على مستوى إقليم الجزيرة تحت شعار "بالذكرى العاشرة لثورة 19 تموز سندحر الاحتلال ونبني سوريا المستقبل".

ثورة 19 تموز خطوة هامة لجميع الشعوب

في هذا السياق، بارك عضو اللجنة التحضيرية لاحتفالية 19 تموز، والرئيس المشترك لهيئة الداخلية للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، كنعان بركات، الذكرى السنوية العاشرة لثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا على جميع شعوب المنطقة وشهداء الحرية وجرحى الحرب.

كنعان بركات لفت الانتباه إلى ماهية ثورة 19 تموز لكل شعب سوريا وبالأخص شمال وشرق سوريا، قائلاً: "ثورة 19 تموز كانت خطوة هامة بالنسبة لجميع الشعوب، إذ تمكن أبناؤها في قوات سوريا الديمقراطية من تحرير أرضهم من جميع أشكال الإرهاب والهجمات، وتأسيس إدارتهم الذاتية التي تضم كافة المكونات على أساس الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب".

برنامج الاحتفالية

بركات كشف عن برنامج احتفالية 19 تموز والتي ستقام في ملعب شهداء 12 آذار بمدينة قامشلو على مستوى إقليم الجزيرة، وقال: "اليوم وبعد مرور عشر سنوات على انطلاق ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا، سنبارك معاً هذه الثورة من خلال احتفالية ستقام بمدينة قامشلو، في تمام الساعة الـ 05:00 عصراً".

وتابع: "سيشارك في الاحتفالية أكثر من 20 فرقة فنية للأغاني والدبكات، إلى جانب حضور عدد من الفنانين من الخارج".

عضو اللجنة التحضيرية لاحتفالية يوم 19 تموز، كنعان بركات دعا جميع مكونات المنطقة للمشاركة بزخم في الاحتفالية لإحياء الذكرى السنوية العاشرة للثورة، وأكد أن: "المشاركة في الاحتفالية بقوة هي رد على جميع تهديدات وهجمات النظام التركي"، موجهاً حديثه إلى شعب المنطقة، قائلاً: "حضوركم في الاحتفالية يجدد قوة وإرادة ثورة 19 تموز".

(ك)

ANHA