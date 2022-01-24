​​​​​​​اللجنة التحضيرية لفعالية اعتصام سيمالكا: الفعالية حققت أهدافها في فضح نهج الخيانة

استمرت فعاليات خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا 111 يوماً للمطالبة بجثامين الشهداء، والتنديد بخيانة الديمقراطي الكردستاني وإظهار خيانته للرأي العام والشارع الكردي.

وأعلن مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة خلال بيان انتهاء فعالية الاعتصام، يوم أمس الأحد، على أن يستمر الاعتصام بأساليب أخرى وفي أماكن متفرقة.

عضو اللجنة التحضيرية لفعالية خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا، سربل شيخموس، قال في تصريح لوكالتنا: "بعد متابعتنا لفعاليات خيمة الاعتصام والتي استمرت 111 يوماً في معبر سيمالكا، رأينا أنها حققت النتائج والأهداف المرجوة بطرق وأساليب متنوعة".

ووجه شيخموس شكره باسم اللجنة التحضيرية إلى قوات سوريا الديمقراطية التي تقدم أروع ملاحم البطولة في مدينة الحسكة، وأعرب عن شكره لقوات الأسايش التي ساهمت في حماية فعاليات خيمة الاعتصام لأربعة أشهر، كما أثنى على جهود جميع شعوب شمال وشرق سوريا التي تضامنت مع المعتصمين في معبر سيمالكا للمطالبة بجثامين الشهداء.

وأضاف شيخموس: "إن خيمة الاعتصام أظهرت خيانة الديمقراطي الكردستاني، وأكدت على أهمية استئصال الخيانة الداخلية ومحاربتها بشتى الوسائل"، مشيراً إلى استمرار اعتصامهم بطرق مختلفة حتى تحقيق نتائجها المرجوة.

وفي نهاية حديثه قال سربل شيخموس: "الاعتصام أظهر وأثبت خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني، لأن مطالب المعتصمين شرعية وسلمية ولا يمكن التراجع عنها"، مؤكداً أن نضالهم مستمر من جميع النواحي حتى القضاء على منابع الخيانة بكل أشكالها.

(ك)

ANHA