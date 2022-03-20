​​​​​​​اللجنة التحضيرية لاحتفالات نوروز تضع اللمسات الأخيرة على ساحات الاحتفال

تستمر اللجان التحضيرية بتزيين ساحات الاحتفال المركزية بعيد نوروز 2022، في مدينة الحسكة والدرباسية وتل تمر في مقاطعة الحسكة.

في إطار استكمال التحضيرات، بدأت اللجان التحضيرية منذ الصباح، بتزيين ساحات الاحتفال العامة في كل من "ساحة السد الشرقي في مدينة الحسكة وساحة قرية جول بستان في ناحية الدرباسية وساحة قصروك في ناحية تل تمر.

وتشمل التحضيرات تجهيز منصة الاحتفال وترتيب الخيم للحضور وتوزيع لجان الانضباط وتعليق الصور والأعلام، و ورموز نوروز، وشعار نوروز هذا العام".

وستحتفل شعوب شمال وشرق سوريا هذا العام بنوروز تحت شعار "بإرادة الشعوب سنجعل نوروز 2022نوروز حرية القائد أبو" في 16موقعاً.

(كروب/أم)

ANHA