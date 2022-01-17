​​​​​​​اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا تستأنف أعمالها

وتعقد اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، في هذه الاثناء، اجتماعها بمدينة الحسكة، استكمالا لأعمال اجتماع اللجنة، بحضور كامل أعضاء اللجنة الموسعة المؤلفة من 158عضو/ة، وممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والأحزاب السياسية، وحركات الشبيبة، والحقوقيين، ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات المجتمعية في المنطقة.

وشكلت الإدارة الذاتية في الـ 15 من شهر تموز من العام المنصرم، لجنة مصغرة، مؤلفة من 30 عضو/ة، للعمل على إعداد مسودة للعقد، ومناقشتها ضمن اللجنة الموسعة التي تضم مختلف شرائح المجتمع في شمال وشرق سوريا.

واستأنفت أعمال اجتماع اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، في صالة سردم الثقافية في المدينة، بعد أن انتهت اللجنة من مناقشة وتعديل 30% من مسودة العقد، منتصف الشهر الفائت من العام المنصرم.

وأكد عضو اللجنة المصغرة لصياغة العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، سيهانوك ديبو، أن استئناف اعمال اللجنة، اليوم، جاء بعد الانتهاء من القسم المتعلق بالنظام المجتمعي.

ونوه ديبو، أنه سيتم استحداث آلية من أجل مشاركة ما تم الوصول إليه ومشاطرته مع جميع الفعاليات المجتمعية في كافة مناطق الادارة الذاتية، بدء من منبج مرورا بمناطق إقليم الفرات، دير الزور والرقة، وصولاُ إلى إقليم الجزيرة، بعد الانتهاء من صياغته.

ومن المقرر أن تستمر أعمال اجتماع اللجنة الموسعة، بمناقشة ما تبقى من بنود العقد، بدء من الأحكام العامة على مدار 3 أيام، حسب ما أشار إليه عضو اللجنة المصغرة سيهانوك ديبو.

(بـ ر/ أ م)

ANHA