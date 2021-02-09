​​​​​​​اللجنة المصرية لحرية عبد الله أوجلان تدعو للانضمام إلى حملة جمع التواقيع لحرية أوجلان

وتحت شعار "حرية أوجلان هي ضمانة لأخوة الشعوب والسلام في المنطقة" نشرت اللجنة نص الحملة التي دعت من خلالها كافة المثقفين والسياسيين والإعلاميين والديمقراطيين إلى التوقيع عليها للمطالبة بحرية القائد أوجلان، وذلك عبر الدخول إلى الرابط التالي للمشاركة في الحملة والتوقيع عليها:

https://www.ehamalat.com/Ar/sign_petitions.aspx?pid=1124

وقالت اللجنة في نهاية نص الحملة "نحن في اللجنة المصرية لحرية عبد الله أوجلان، ندافع اليوم عن حرية أوجلان الذي يقترح فكرة وتنظيم نضال شعوب المنطقة ضد الاحتلال التركي. إن الحملة الدولية التي تم إطلاقها لحرية أوجلان مهمة للغاية بهذا المعنى وتحظى بدعمنا. بما أن حرية أوجلان مطلب للشعوب، فإننا نطالب دعم المدافعين عن حقوق الإنسان والمنادين بالقانون والديمقراطيين، وجميع الوطنيين الذين يدافعون عن التعايش الديمقراطي وأخوة الشعوب في منطقتنا، وخاصة المؤسسات الدولية، من أجل حرية أوجلان".

(ل)

ANHA