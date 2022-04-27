​​​​​​​اللجنة المصغرة لصياغة العقد الاجتماعي تستقبل آراء حركة المجتمع الديمقراطي وأهالي تربه سبيه

واستقبلت اللجنة المصغرة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، آراء ومقترحات الاتحادات والمنظمات والمؤسسات المدنية التابعة لحركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM، خلال اجتماع عقد في صالة عفرين بمدينة قامشلو، لدراستها وإضافتها إلى مسوّدة العقد، قبل عرضها على التصويت في المجلس العام في الإدارة الذاتية.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بحضور أعضاء اللجنة المصغرة، موفق الأحمد، آسيا عبد الله، سنحريب برصوم.

قرئ خلال الاجتماع كافة أبواب العقد المؤلفة من 99 مادة، لينتهي بالاطلاع على اقتراحات وملاحظات المجتمعين على كل مادة في العقد، وتدوينها ليتم رفعها عبر تقرير مفصل إلى اجتماع اللجنة المصغرة للعقد لدراستها.

تربه سبيه

وفي تربه سبيه، بدأ الاجتماع الذي عقد في صالة النادي السياحي الواقع شمال الناحية في السياق نفسه، بقراءة ديباجة مسوّدة العقد الاجتماعي لمجلس ناحية تربه سبيه وأهالي الناحية، بحضور أعضاء اللجنة المصغرة لصياغة العقد الاجتماعي زياد رستم وجورجيت برصوم ومحمد الناصر.

لينتهي الاجتماع بالاطلاع على اقتراحات وملاحظات المجتمعين على كل مادة في العقد، وتدوينها ليتم رفعها عبر تقرير لدراستها وإضافتها إلى مسوّدة العقد.

والجدير بالذكر أن لجنة صياغة العقد الاجتماعي ستستمر بعقد سلسلة الاجتماعات في شمال وشرق سوريا، بهدف شرح مضمون مسوّدة العقد الاجتماعي والنقاش عليها مع أبناء المنطقة واستقبال مقترحاتهم.

(كروب/آ)

ANHA