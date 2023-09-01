​​​​​​​اللجنة المعنية بالمفقودين في شمال وشرق سوريا تبدأ بإعداد قاعدة بيانات عنهم

أعلنت الإدارة الذاتية عن تشكيل اللجنة المعنية بالمفقودين في شمال وشرق سوريا في 29 آب، وذكرت أن القرار جاء استجابة لقرار الجمعية العامة للأم المتحدة الذي صدر في 23 أيار الماضي وقضي بإنشاء "المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين".

تقدر منظمات غير حكومية عدد المفقودين منذ بداية الأزمة السورية في آذار عام 2011 بأكثر من 100 ألف شخص.

وعن عمل اللجنة والتي غالبية أعضائها من المحامين، قال الناطق باسمها خالد عمر، إن عمل اللجنة سيركز في الدرجة الأولى على إعداد قاعدة بيانات عن المفقودين داخل مناطق شمال وشرق سوريا وفي سوريا عامة.

وستعتمد اللجنة في إعداد قاعدة البيانات على ذوي المفقودين أو المقربين منهم الذين سيكون عليهم مراجعة مقر اللجنة وفروعها التي ستفتتح مستقبلاً ويعلن عن أماكنها في وقت لاحق، وفقاً لما ذكره خالد عمر.

ونوه أن عملية البحث عن المفقودين ومعرفة مصيرهم ستجري وفق آليات معينة تتعلق بوضعهم فيما إذا كانوا على قيد الحياة أو قتلوا، وحسب المناطق التي فقدوا فيها سواء في داخل شمال وشرق سوريا أو المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق أو المناطق التي تحتلها تركيا.

ولفت خالد عمر الانتباه إلى أن لجنتهم ستبحث في مصير الإيزيديين الذين اختطفهم مرتزقة داعش من قضاء شنكال في 3 آب عام 2014 ونقل الآلاف منهم إلى المناطق التي كان يحتلها في سوريا في ذلك الحين.

وذكر الناطق باسم اللجنة التي يقع مركزها في مدينة قامشلو وسيكون لها فروع في مدن الحسكة وكوباني والرقة ومنبج ويُحتمل أن تتوسع في مرحلة قادمة أنهم لم يحددوا بعد تاريخ البدء بالعمل، إلا أنه قال إنهم ينتظرون أن تبدأ المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، لبيان مصير ومكان جميع المفقودين" بعملها للتنسيق معها وبعض المؤسسات المعنية بالمفقودين.

(س ب/آ)

ANHA