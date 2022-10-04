​​​​​​​اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب ستعد تقرير الزيارة الأخيرة إلى إمرالي في آذار العام المقبل

زار وفد من اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT) سجون تركيا بين 20- 29 أيلول المنصرم.

وخلال هذه الزيارة، ذهب الوفد إلى سجن إمرالي ذي النموذج (F) والحراسة المشددة؛ للتحقيق في شروط وظروف سجن القائد عبد الله أوجلان وهاميلي يلدريم وعمر خيري كونار وويسي أكتاش.

وناقش وفد اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب الاقتراحات المتعلقة بسجن إمرالي مع المسؤولين في دولة الاحتلال التركي التي لم تنفذ أياً من المقترحات التي قدمتها اللجنة قبل الآن.

في هذا الصدد، تحدثت رئيسة وفد اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب والنائبة الثانية لرئاسة اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب، تيريز ريتر، التي قامت بزيارة سجن إمرالي لوكالة ميزوبوتاميا (MA)، وأشارت إلى أن اللجنة ستعدّ التقرير في شهر آذار لعام 2023، وترسله إلى تركيا.

وقالت تيريز ريتر "لقد وضعنا مهلة ستة أشهر، كي ترد تركيا على مطالبنا، وفي هذا الوقت ستقرر اللجنة ما إذا كانت ستنشر تقريرها أو لا".

وفي ردّ على سؤال حول الوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان، قالت تيريز ريتر "أستطيع القول إننا ذهبنا لزيارة السجناء في تركيا، لكنني لا أستطيع نشر هذه الإثباتات، بل ستعلنها اللجنة في تقريرها".

وزارت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب سجن إمرالي، آخر مرة عام 2019، لكنها لم تكشف في تقريرها عن هذه الزيارة التي جرت قبل 3 سنوات، وعن هذا قالت تيريز ريتر "إننا لا نتخذ قرار نشر تقرير اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT) (وردّ الدولة)، وإنما الدولة العضوة تتخذ هذا القرار. يجب سؤال الحكومة التركية عن ذلك. كما أن العديد من الدول نشرت ردّها مع تقرير اللجنة الأوروبية المناهضة للتعذيب، وفي حال لم تتعاون دولة ما أو لم ترغب في أن يكون الوضع الحالي جيداً ضمن إطار اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب، وقتها ستقرر اللجنة إصدار بيان حول ذلك".

(ل م)