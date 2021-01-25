​​​​​​​اللجنة العسكرية الليبية تطالب بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية بشكل فوري

وقال عضو اللجنة العسكرية المشتركة عن حكومة الوفاق مختار النقاصة، في تصريحات إعلامية، إنه لا صحة لما يشاع عن تمديد اللجنة للمهلة الممنوحة للقوات الأجنبية والمرتزقة لمغادرة البلاد في غضون 90 يومًا إضافية، مؤكدًا أن آخر بيان للجنة العسكرية شدّد على ضرورة خروجهم فورًا.

والسبت، دعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، في بيان، الدول المشاركة في مؤتمر برلين، إلى تنفيذ ما تعهدت به من التزامات تجاه الأزمة الليبية، والتي تشمل ترحيل المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم.

وطالبت اللجنة في بيانها، الدول المعنية "بالتنفيذ الفوري، لإخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، والامتثال لحظر توريد السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن".

ويأتي ذلك ردًّا على أنباء تحدثت عن اعتزام اللجنة العسكرية المشتركة تمديد مهلة مغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية لليبيا 3 أشهر إضافية.

ولا تزال مهمة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية تمثل عائقًا كبيرًا أمام نجاح اتفاق جنيف الذي أدى لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي اللواء خالد المحجوب في تصريحات صحفية، إن استمرار التدخل التركي سواء بإرسال المرتزقة والأسلحة إلى ليبيا أو بإبرام اتفاقات التدريب، وكذلك مصادقة البرلمان على تمديد وجود قواتها في ليبيا أحد الأسباب التي حالت دون تنفيذ أحد أهم بنود اتفاق جنيف، إضافة إلى عدم وجود إرادة ورغبة من حكومة الوفاق وتيار الإخوان لإخراج المرتزقة قبل تحقيق مصالحهم.

(ي ح)