​​​​​​​اللهيان لنظيره الأرمني: وجود قوات أجنبية جنوبي القوقاز غير جائز

أجرى أمس، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، محادثة هاتفية مع نظيره الأرمني، أرارات ميرزويان، أكد خلالها عدم جواز وجود قوات أجنبية جنوبي القوقاز.

وتعليقاً على المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة الأميركية وأرمينيا، وصف عبد اللهيان وجود القوات الأجنبية بأنه "السبب في تعقيد الوضع في المنطقة".

بدوره، ركّز وزير خارجية أرمينيا على أنّ "تطوير العلاقات مع إيران، بنّاء ومهم"، لافتاً إلى أنّ "أيّ تغيير للحدود في جنوبي ​القوقاز، أمر غير مقبول".

وانطلقت الإثنين الماضي تدريبات "إيغل بارتنر 2023" الأميركية -الأرمنية المشتركة والتي ستستمر حتى 20 أيلول الجاري، وهو ما أثار حفيظة موسكو أيضاً، حيث علّق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على المناورات، بالقول "إن خطط السلطات الأرمنية لإجراء تدريبات أرمنية أميركية تثير القلق، خاصة في الوضع الحالي، مؤكداً أن "روسيا تواصل أداء مهامها كضامن أمني، كما تواصل موسكو العمل المستمر والبناء مع كل من يريفان وباكو".

(م ش)