​​​​​​​اللاجئون العراقيون في مخيم روج يطالبون الأمم المتحدة بحماية المخيمات من التهديدات التركية

أدلى العشرات من اللاجئين العراقيين القاطنين في مخيم روج الواقع جنوب شرق مدينة ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، ببيان إلى الرأي العام، طالبوا خلاله المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بحماية اللاجئين الموجودين في شمال وشرق سوريا ضد هجمات دولة الاحتلال التركي.

قرئ البيان من قبل أحد اللاجئين العراقيين في المخيم، سالم الكردي.

أشاد البيان في مستهله بدور الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية في حماية اللاجئين في ظل الظروف القاسية التي واجهوها "لجئنا إلى الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية التي بدورها أمنت لنا الحماية والكرامة والأمل بالحياة ولعائلاتنا وفتحت أحضانها لنا بإمكاناتها البسيطة".

طالب البيان "المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي بالوقوف ضد هذه التهديدات وتحمّل مسؤوليتهم الأخلاقية والإنسانية والقانونية ضد التهديدات التركية المستمرة والمتجددة"، كما طالبوا حكومة بلادهم بإعادتهم، وفتح ممرات لعودتهم وإنهاء معاناة الهجرة والنزوح.

ناشد البيان في ختامه "المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للعمل على حماية اللاجئين والنازحين ورفع علم المفوضية على المخيمات بغية معرفة العالم أجمع أن هؤلاء تحت راية وحماية المفوضية".

(ع ع/آ)

ANHA