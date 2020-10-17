​​​​​​​الكونغرس الأمريكي يشجب اختبار تركيا إس-400

ندد عضوان من الكونغرس الأمريكي روبرت مينينديز وجيم ريش بالتحدي التركي الصريح للولايات المتحدة، باختبار أنقرة منظومة الصواريخ الروسية إس- 400 في موقع يطل على البحر الأسود.

وقال عضو لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي روبرت مينينديز: "الاختبار الذي أجرته تركيا لنظام الدفاع الجوي الروسي الصنع إس-400 هو تذكير صارخ بأن أنقرة لا تردعها مناشدات بسيطة من إدارة ترامب."

وأضاف في بيان له: "أردوغان لا يرد إلا على الأفعال وليس الأقوال"، واصفًا تقارب الرئيس دونالد ترامب مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه تهديد خطير على الأمن القومي الأميركي، وطالب مينينديز بضرورة معاقبة تركيا، وقال: "ينبغي معاقبة تركيا فورًا على شراء واستخدام هذه المنظومة".

وبدوره وصف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس جيم ريش، الاختبار التركي بأنه "سلوك غير مقبول" من بلد عضو بحلف شمال الأطلسي.

وقال ريش في بيان إن الخطوة تلحق الضرر بالحلف وتشكل خطرًا مباشرًا على برنامج الطائرة إف-35 ونظم أخرى تابعة للولايات المتحدة وللحلف.

وأوضح أن "القانون الأميركي يشترط فرض عقوبات على الدول التي تعزز علاقاتها الدفاعية مع روسيا وينبغي للإدارة أن توجه رسالة قوية بضرورة تخلص تركيا من برنامج إس-400".

وفي غضون ذلك قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إنه يجب عدم تشغيل منظومة إس-400.

ووقعت تركيا صفقة إس-400 مع روسيا عام 2017، وبدأت بتسلم أول 4 بطاريات صواريخ بقيمة 2.5 مليار دولار في تموز/يوليو العام الماضي، وسط التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على الأولى.

(س ر)