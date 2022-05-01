​​​​​​​الكونفرانس الثالث لوحدات حماية المرأة YPJ في الحسكة يستمر في يومه الثاني والأخير

بدأت منذ قليل، أعمال اليوم الثاني للكونفرانس الثالث لوحدات حماية المرأة YPJ، المنعقد في هذه الأثناء في الصالة الثقافية لوحدات حماية المرأة في مدينة الحسكة تحت شعار "القوة الضامنة لحرية المرأة، حماية الأرض ودحر الاحتلال"، وذلك استكمالاً لأعمال الكونفرانس.

وتستمر أعمال الكونفرانس بحضور400 عضوة ومقاتلة في الوحدات، من مختلف مناطق انتشارها في شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى حضور كافة قياديات الوحدات من بينهن عضوتي القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، نوروز أحمد، وسوزدار ديرك.

وانطلقت يوم أمس السبت، أعمال الكونفرانس الثالث لوحدات حماية المرأة YPJ، تناولت المشاركات في يومه الأول شرح الأوضاع السياسية، والعسكرية التي تشهدها العالم، والشرق الأوسط وتحديداً في سوريا والساحة الكردستانية، وواقع شمال وشرق سوريا من الناحيتين السياسية والعسكرية، والاطلاع على التقرير السنوي للوحدات.

وبحسب اللجنة التحضيرية للكونفرانس، فأنه من المقرر في يومه الثاني والأخير، قراءة التقرير السنوي لفعاليات وأعمال وحدات حماية المرأة YPJ كان قد تم توزيعها على المشاركات أمس السبت للاطلاع عليه، ومناقشة الوضع التنظيمي، وإعادة النظر في النظام الداخلي وتعديله، والخروج بتوصيات.

(أم/ي م)

ANHA