​​​​​​​الكونفرانس التأسيسي لاتحاد المرأة الإيزيدية يختتم بتشكيل مجلس الاتحاد 

تحت شعار" بفكر الأمة الديمقراطية ستنتصر المرأة الإيزيدية في روج آفا" عقد اتحاد المرأة الإيزيدية لروج آفا كونفرانسه الأول بحضور 300 امرأة إيزيدية من إقليمي عفرين والجزيرة.

كما وشارك في الكونفرانس مُمثلات عن اتحاد المرأة الإيزيدية في حلب وشنكال وألمانيا.

وبعد إلقاء الكلمات من قبل الوفود المشاركة، وقراءة النظام الداخلي والتقرير التنظيمي لاتحاد المرأة الإيزيدية ومناقشتهما من قبل النساء، فتح باب الانتخاب لتشكيل منسقية مجلس اتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا.

وانتخبت 15 عضوة على مستوى إقليمي عفرين والجزيرة ومدينة حلب، لإدارة لجان المجلس وهي (التدريب، العلاقات الدبلوماسية، لجنة الثقافة والفن، لجنة الشبيبة، لجنة الأرشيف والإعلام).

ومنهن 5 إداريات لمنسقية مجلس اتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا وهنّ "سعاد حسو، فلة شاكرو، زينب ماركو، اسومة نوري، أرهين رعبكي".

وبعدها أدت العضوات المنتخبات القسم على قيامهن بالعمل وحماية ثورة المرأة والمر أة الإيزيدية خاصة.

وانتهى الكونفرانس بترديد الشعارات التي تُحيي المرأة المقاومة.

(كروب/س و)

ANHA