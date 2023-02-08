​​​​​​​الكومين يمد يد العون لأسرة احترق منزلها

شهد حيّ الهلاليّة في مدينة قامشلو بعد ظهر الـ 6 من شباط الجاري، حريقاً ناجماً عن المدفأة، في منزل مؤلّفٍ من غرفتين يسكنه الزوجان خليل قرطميني وسميرة خليل وأبنائهما الأربع (ولدين وابنتين).

وكان أهالي الحيّ قد لاحظوا اندلاع الحريق في المنزل، وهرعوا إلى إخماده بمساعدة فرق الإطفاء، فيما أُسعف الزوجان المصابان إلى إحدى مستشفيات المدينة، حيث أن وضعهما الآن، مستقر.

وكما يظهر الفيديو، فقد خلّف الحريق أضراراً ماديّة، إذ احترق كلّ ما بداخل المنزل وتدمّر سقفه تماماً.

ويقع المنزل في الأحياء التابعة لكومين الشهيد خورشيد بحي الهلالية. وقد شكّل أعضاء الكومين لجنةً لمساعدة الأسرة وبدأوا بجمع التبرعات لها.

(س ب/ ر)

ANHA