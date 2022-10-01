​​​​​​​الكوليرا سببه وأعراضه وكيفية الوقاية منه موضوع محاضرة تثقيفية في منبج 

شارك في المحاضرة أعضاء وعضوات اتحاد المثقفين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك في قاعة محمد منلا غزيل.

استهل الممثل عن اتحاد المهن الطبية في مدينة منبج، خالد العلي، المحاضرة بالتعريف بمرض الكوليرا وأعراضه وطرق الوقاية منه، قائلاً "الكوليرا مرض بكتيري، ينتشر عن طريق الماء والطعام الملوثين بجرثومة الكوليرا، ويتسبب في الإصابة بالإسهال والجفاف الشديد، ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة في حال التأخر عن العلاج".

وتطرق العلي إلى أعراض الكوليرا قائلاً "يسبب انخفاض ضغط الدم والعطش والتشنج في العضلات والجفاف والإسهال والغثيان، والتقيؤ، وتسرّع في نبضات القلب". مبيّناً طرق الوقاية منه "بالتعامل الصحي مع الأغذية وغسل اليدين جيداً ومعالجة المياه والتنظيف والتطهير واستعمال المياه المعقمة".

ونوّه العلي إلى أنه "في حال عدم توفر محلول الإماهة الفموي يمكن تحضيره عن طريق مزج نصف ملعقة صغيرة من الملح وست ملاعق صغيرة من السكر في لتر واحد من الماء النظيف أو ماء الأرز المملح قليلاً".

وفي الختام، فتح باب النقاش أمام الحضور الذين أكدوا على ضرورة إيجاد لقاح للكوليرا وتعقيم المياه جيداً، والإكثار من المحاضرات التوعوية بخصوص هذا المرض.

(كروب/ ل م)

ANHA