​​​​​​​الكوادر الطبية في الشيخ مقصود تطالب برفع فوري للحصار عن الحيّ

تجمعت كوادر التمريض والطب في حي الشيخ مقصود، للإدلاء ببيان بصدد حالات الوفاة الناجمة عن البرد.

ومن أمام مشفى الشهيد خالد فجر، وهو الوحيد، في حي الشيخ مقصود، قرأ البيان رشيد إسماعيل وهو كادر تمريض في المشفى.

وأشار البيان إلى أن "عدم توفر المحروقات في كل من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بسبب الحصار المفروض أدى إلى أمراض كثيرة ناجمة عن البرد".

وذكّر البيان بوفاة الطفل وسام الذي توفي برداً قبل عدة أيام، وتابع "من هذه الحالات وفاة الطفل وسام سيدو البالغ من العمر أربع سنوات ويوجد أطفال غيره مرضى في قسم الأطفال والحواضن بشكايات مختلفة".

وطالب البيان "المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل الفوري بفك الحصار عن هذه الأحياء ودخول المواد الإغاثية والأدوية والمحروقات بشكل عاجل".

(ن ش/م)

ANHA