​​​​​​​الكثير من الشخصيات في العالم ترغب بدعم جامعة روج آفا لأنها تثير اهتمامهم

في إطار الأعمال والنشاطات الساعية إلى تطوير جامعات شمال وشرق سوريا، افتتحت مجموعةٌ من الأكاديميين والأساتذة الكرد والفرنسيين، في الأول من تشرين الثاني الجاري في العاصمة الفرنسية باريس مركزاً للتضامن وتعزيز علاقات جامعات شمال وشرق سوريا (روج آفا، وكوباني، والشرق).

تحدث مسؤول معهد العلوم الاجتماعية في جامعة روج آفا وعضو الهيئة الإدارية لمركز التعاون والتضامن مع جامعات شمال وشرق سوريا (CSCUNES)، سردار سعدي، لوكالتنا، حول تفاصيل افتتاح هذا المركز.

وأوضح سردار سعدي أنه قبيل افتتاح المركز؛ عقدوا في 24 من تشرين الأول عام 2021 اجتماعاً حضره الأكاديميون الفرنسيون والكرد ومن حول العالم، وقال: "يبلغ عدد أعضاء الهيئة الإدارية تسعة أشخاص، غالبيتهم من الأكاديميين الفرنسيين الذين يعيشون في باريس".

وذكر أنهم يعملون منذ سنوات لدعم جامعات شمال وشرق سوريا وأنهم بافتتاح المركز أرادوا تأسيس منسقيةٍ لها".

أهمية افتتاح المركز

وقال سعدي: "تأسست قبل الآن مجموعات من أجل جامعة روج آفا في الخارج، وخاصةً في باريس بدعمٍ من جامعة باريس. بعد ذلك افتتحنا مكتب لدى جامعة بريمن الألمانية وكان هذا العمل ناجحاً جداً. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العمل لافتتاح مركز".

بدأ طلاب معهد العلوم الاجتماعية في جامعة روج آفا وطلاب جامعة بريمن بحضور محاضراتٍ مرئيةٍ (أونلاين) عبر شبكة الانترنت، في 13 من حزيران عام 2021، وتمحورت هذه المحاضرات حول مبادئ الحماية الذاتية في ثورة روج آفا، الاقتصاد المجتمعي في الثورة، المرأة وعلم المرأة.

وأشار سردار سعدي إلى أن لديهم أهدافاً كثيرة وراء افتتاح هذا المركز، وتابع قائلاً: "الهدف الرئيس هو تقديم المساعدة لجامعات شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى تطوير برامج التدريس والبحث لتصل إلى مستوى الماجستير والدراسات العليا. وأيضاً لنستطيع ترجمة المصادر العلمية للغة الكردية وتجهيز مجموعةٍ للترجمة. بافتتاح هذا المركز نفسح المجال أمام هؤلاء الأكاديميين للقيام بمشاريع مشتركة".

وكشف سعدي أن المساعدة ليست محصورة في إطار العلوم الاجتماعية، بل على العكس، فإن الباب مفتوحٌ أمام كل الكليات، وقال: "أحد تلك البرامج في مجموعة العمل لدينا هو إتاحة الفرصة لطلاب روج آفا لزيارة دول العالم واكتساب خبراتٍ وعلومٍ جديدةٍ أثناء زيارة مراكز الأبحاث".

وقال سردار سعدي "هناك الكثير من الأشخاص حول العالم يريدون تقديم المساعدة، وذلك لأن روج آفا وجامعات روج آفا والتدريس فيها أثارت اهتمامهم. وهم يريدون إيجاد طريقةٍ لتقديم الدعم".

وأضاف سردار سعدي حديثه قائلاً: "إن روج آفا ذات هويةٍ ثوريةٍ وسياسيةٍ، فبينما يتحدث الجميع في سوريا عن الحرب والصراعات، تتأسس في روج آفا حياة ومؤسسات جديدة، في روج آفا يتم وضع نظامٍ جديدٍ وبديلٍ من أجل سوريا والشرق الأوسط بأكمله. بعد مقاومة كوباني ومنذ عامي 2014 و2015 دخلت روج آفا الخريطة السياسية للعالم".

(ر)

ANHA