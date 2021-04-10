​​​​​​​الكشف عن سجل شهيدين من قوى الأمن الداخلي في دير الزور

أصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في منطقة دير الزور، اليوم، بيانًا إلى الرأي العام، أعلن من خلاله عن سجل الشهيدين عثمان ويوسف، وأشار إلى أنّهما استشهدا أثناء تأديتهما للمهام الموكلة لهما تجاه شعبهما وأرضهما.

وخلال البيان، تقدّمت قوى الأمن الداخلي بالعزاء لذوي الشهيدين، وأكّدت على السير في خطاهما والدفاع المشروع عن قيم العدالة وترسيخ الأمن والأمان.

سجل الشهيدين بحسب البيان:

الاسم والكنية: عثمان الطعمة

اسم الأب: خالد

اسم الأم: سميّة

محل وتاريخ الولادة: دير الزور- 1995

محل وتاريخ الانتساب: البصيرة – 15-10-2020

محل وتاريخ الاستشهاد: طريق الخرافي 2021/4/5

الاسم والكنية: يوسف الخلف

اسم الأب: علي

اسم الأم: وضحة

محل وتاريخ الولادة: دير الزور – عياش- 1986

محل وتاريخ الانتساب: الكسرة – 5-9-2020

محل وتاريخ الاستشهاد: طريق الخرافي 2021/4/5

(سـ)