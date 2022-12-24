​​​​​​​الكشف عن أسماء شهداء مجزرة باريس الثانية

كشف الرئيسان المشتركان لمؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني في أوروبا، فاتوش جوكسنكور ويوكسل كوتش عبر مؤتمر صحفي هوية الشهداء الذين ارتقوا في الهجوم الذي استهدف الجمعية الثقافية الكردية في العاصمة الفرنسية باريس يوم أمس.

وأُدلي البيان في باريس إذ قرأته جوكسنكور باللغة التركية وقرأه كوتش باللغة الكردية. وكشف الرئيسان المشتركان أنّ الأشخاص الذين استشهدوا هم (أمينة كارا) من رياديات حركة المرأة الكردية، ومير برور (م. شيرين آيدن) وعبد الرحمن كزل من الحركة الثقافية.

ودعا الرئيسان المشتركان لمؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني في أوروبا جميع الكرد إلى الانضمام للتظاهرة الكبيرة التي ستنطلق احتجاجاً على الهجوم الإرهابي والتنديد بتقاعس فرنسا حيال النظام التركي الفاشي في الساعة 12:00 من ظهر اليوم السبت.

(ر)