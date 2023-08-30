​​​​​​​الكريلا توجه ضربات قوية للاحتلال التركي وتقضي على 4 من جنوده

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً كتابياً إلى الرأي العام، حول عمليات قوات الكريلا وهجمات الاحتلال التركي، جاء في نصه:

"في 29 آب، وفي تمام الساعة 12:15 نفذت مقاتلاتنا في صفوف وحدات المرأة الحرة – ستار (YJA Star)، عملية قنص ضد جيش الاحتلال التركي أثناء تحركه في ساحة المقاومة بتلة جودي، أسفرت عن مقتل جندي تركي.

وفي التاريخ نفسه، نفذت مقاتلاتنا لوحدات المرأة الحرة – ستار في الساعة 15:20 عملية ضد جيش العدوان التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي بالأسلحة الثقيلة، ووجّهت ضربات قوية لإحدى خنادقه.

وفي الساعة 17:15، استهدفت قواتنا الكريلا جيش الاحتلال في ساحة المقاومة بتلة جودي، ووجّهت ضربات قوية لخندق العدو التركي.

وفي الساعة 18:15، استهدفت قواتنا الكريلا جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي، بتكيتك قنص، أسفر عن مقتل جندي تركي.

وفي الساعة 21:00، نفذت قواتنا الكريلا عملية نوعية ضد جيش العدو الذي كان يريد التقدّم نحو أنفاق الحرب، بتكتيكات هجومية وأسلحة فردية، ثم استهدف مقاتلونا جنود الاحتلال مرة أخرى بتكتيكات نوعية، أسفرت عن مقتل جنديين تركيين على الأقل وإصابة جندي آخر.

وفي تمام الساعة 22:30، استهدفت قواتنا جيش العدوان التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي بالأسلحة الثقيلة، ما أدى إلى إلحاق ضربات قوية لإحدى خنادق الاحتلال.

وفي تمام الساعة 23:00، وجّهت مقاتلاتنا لوحدات المرأة الحرة – ستار، ضربات قوية لخنادق جنود الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي بالأسلحة نصف آلية.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

تعرضت مناطق الشهيد دليل غرب زاب ومنطقتي متينا وزاب، مرات عديدة لقصف مدافع الاحتلال التركي".

(ل م)