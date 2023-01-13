​​​​​​​الكريلا تستهدف جنود الاحتلال التركي في زاب بالأسلحة الثقيلة

كشف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي عبر بيانٍ كتابيّ أصدره اليوم الجمعة، استهداف قوات الكريلا لجنود الاحتلال التركي في منطقة زاب بالأسلحة الثقيلة، واستخدام جيش الاحتلال التركي للأسلحة المحظورة 13 مرّةً خلال يومٍ واحد.

وجاء في نصّ البيان:

"تفاصيل العملية التي نفّذتها قوات الكريلا في منطقة زاب والهجمات التي تشنّها دولة الاحتلال التركي هي كالتالي:

في سياق حملة صقور زاغروس الثوريّة في منطقة زاب:

في الـ 12 من كانون الثاني الجاري وفي الساعة 12:00، استهدفت قواتنا في فرق الكريلا المتحرّكة جنود الاحتلال التركي الموجودين قرب منطقة جمجو في ناحية شيلادزي في آمديه بالأسلحة الثقيلة.

الهجمات التي شنّها جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماويّة:

في الـ 12 من كانون الثاني الجاري، قُصفت تحصينات الكريلا الواقعة قرب منطقة جمجو في ناحية شيلادزي في آمديه من ساعات الصباح الأولى وحتّى ساعات الليل بالأسلحة الكيماويّة والقنابل المحظورة 13 مرّة.

الهجمات التي شنّها جيش الاحتلال التركي بالطائرات الحربيّة والأسلحة الثقيلة:

في الـ 12 من كانون الثاني الجاري، قُصفت حقول قرية سيداره في غاري ومنطقة غولكا في متينا بالطائرات الحربيّة 4 مرّات.

وفي اليوم ذاته، قُصفت تحصينات الكريلا الواقعة في منطقة مقاومة كري FM والواقعة قرب منطقة جمجو في ناحية شيلادزي في آمديه بقذائف الأوبيس، الدبابات والأسلحة الثقيلة عشرات المرّات.

(ر)