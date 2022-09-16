​​​​​​​الكريلا تدمر مسيّرتين للاحتلال التركي و60 كيلو غراماً من المتفجرات

بحسب المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، فقد أسفرت العمليات الناجحة لقوات الكريلا عن تدمير طائرتي درون و60 كيلوغراماً من المتفجرات. كما قصف جيش الاحتلال التركي ساحات المقاومة بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية 6 مرات، وبالطائرات الحربية 6 مرات، وبالمروحيات الهجومية 40 مرة.

المعلومات حول عمليات قوات الكريلا وهجمات الاحتلال التركي كالتالي:

في إطار المرحلة الثورية للشهيد سافاش مرعش في ملحمة خابور:

* في 15 أيلول، في تمام الساعة 08:30، دمرت فرق الكريلا المتحركة مسيّرة درون للاحتلال التركي، كانت تحلق في سماء ساحة المقاومة بتلة آمدية.

في اليوم نفسه، وفي تمام الساعة 10:30، نفذت فرق الكريلا المتحركة عملية نوعية ضد جنود جيش الاحتلال التركي الذين توجهوا إلى خنادق الحرب، في ساحة المقاومة بتلة آمدية.

كما أسقطت في تمام الساعة 13:00 من اليوم نفسه، مسيّرة درون لدولة الاحتلال التركي، كانت تحلق في سماء ساحة المقاومة بتلة آمدية.

* في 16 أيلول، وفي الساعة 07:30 دمرت فرق الكريلا المتحركة 60 كيلوغراماً من المتفجرات، أعدها جيش الاحتلال التركي لقصف خنادق الحرب في ساحة المقاومة بتلة آمدية.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية

* في 15 أيلول، قصف جيش الاحتلال التركي ساحات المقاومة في تلة جودي وتلة آمدية بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية 6 مرات.

هجمات جيش الاحتلال التركي

* في 15 أيلول، قصفت الطائرات الحربية لجيش الاحتلال التركي ساحة كولكا وجارجلا وبساتين قرية بشيلي في منطقة متينا 9 مرات.

* في 15 أيلول، قصفت المروحيات الهجومية لجيش الاحتلال التركي ساحات المقاومة، كوري جارو وساجا وتلة هكاري وتلة إف إم وتلة جودي وتلة آمدية 40 مرة.

وفي التاريخ نفسه، حامت طائرات الدرون في سماء ساحة المقاومة في تلة آمدية وتلة إف إم.

* في 15 أيلول، حاول جيش الاحتلال التركي تدمير أنفاق وخنادق الحرب في ساحة المقاومة كاركر بواسطة الجرافات.

(ل م)