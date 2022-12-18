​​​​​​​الكريلا تدك مواقع المحتلين وتقضي على 5 منهم

نشر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) خلال بيان هذه المعلومات حول العملية:

” في 30 من تشرين الثاني وفي الساعة 08:30 استهدفت فرقنا المتحركة جنود الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة آمدية من ثلاثة محاور بشكل منسق، المحور الأول للعملية داهم جنود الاحتلال في محيط خنادق الحرب في منطقة الشهيد جسور بالأسلحة الفردية الخفيفة والقنابل اليدوية، حيث أسفر عن مقتل خمسة جنود اتراك.

المحور الثاني للعملية استهدف جنود الاحتلال التركي المتمركزين في محيط خنادق الحرب في منطقة الشهيد سيبان بأسلحة نصف أوتوماتيكية حيث تم تدمير نظامي كاميرا لرصد الحركة.

المحور الثالث للعملية استهدف جنود الاحتلال التركي المتمركزين في محيط خنادق الحرب في منطقة الشهيد بير دوغان بأسلحة نصف أوتوماتيكية.

ادعت الدولة التركية عبر وسائل إعلامها الخاصة أنها فقدت جندي واحد في هذه العملية، وأخفت الحقيقة مرةً أخرى عن الرأي العام، تحاول عبر السيناريوهات المزيفة وأساليب الحرب الخاصة، إخفاء الضربات القوية التي تتلقاها من قبل مقاتلي حرية كردستان، على شعبنا الوطني والرأي العام ألا يهتم بهذه الدعايات الكاذبة والعارية عن الصحة للحرب القذرة”.

(م)