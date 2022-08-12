​​​​​​​الكريلا تدك مواقع المحتلين.. مشاهد مصورة لعمليات الكريلا

وفي بيان كتابي، اليوم، نشرت قوات الدفاع الشعبي تفاصيل حول عملياتها ضد جيش الاحتلال التركي.

"استهدفت قواتنا الكريلا يوم 24 أيار في تمام الساعة 09:30 جيش الاحتلال التركي الذين كانوا يتواجدون حول خنادق الحرب في تلة الشهيد شمدين بساحة المقاومة في منطقة كوري جارو في زاب، خلال عملية نوعية منسقة من جناحين، داهمت قواتنا النصف متحركة بأسلوب التكتيكات العصرية قوات جيش الاحتلال التركي، المعلومات المفصلة حول هذه العمليات هي كالتالي:

استهدف جناح الأول للعملية موقع عسكري للعدو التركي من مسافة قريبة، وأسفرت الضربات عن مقتل جنديين تركيين وإصابة اثنين آخرين، إضافة إلى تدمير هذا الموقع بالكامل، كما استهدف الجناح الثاني للعملية موقع آخر للاحتلال التركي بواسطة القنابل اليدوية والأسلحة الفردية، وبالضربة الأولى التي استهدفت الموقع، تخلى المحتلون موقعهم ولاذوا بالفرار، حيث تمكنت قواتنا من تدمير الموقع بالكامل، كما أنها وجهت ضربات موجعة لجنود جيش الاحتلال التركي الذين حاولوا التدخل في منطقة العمليات، مما أدى إلى مقتل 4 جنود من جيش العدو، وفي الوقت نفسه، توجهت فرقنا نصف المتنقلة إلى موقع جيش الاحتلال التركي، وقتلت جنديين تركيين آخرين، واستولت على سلاح بي كي سي (BKC) و 150 طلقة لسلاح (BKC) ومنظار حراري، واستهدفت قواتنا الكريلا موقع آخر للعدوان التركي أيضاً وتم تدميره بالكامل.

في إطار عملية الانتقام الثورية التي نفذتها فرقنا نصف المتنقلة والتي أسفرت عن مقتل 8 جنود من جيش الاحتلال التركي، تم الاستيلاء على سلاح بي كي سي (BKC)، 150 طلقة لسلاح BKC ومنظار حراري، إضافة إلى تدمير 3 مواقع بالكامل".

(م)