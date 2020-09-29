​​​​​​​الكرملين: تصريحات أنقرة بخصوص الدعم والنشاط العسكري يزيد من تأجيج النيران

ناشدت روسيا، بحسب وكالة فرانس بريس، تركيا بخصوص العمل على وقف لإطلاق النار في ناغورني قره باغ، حيث جاءت مناشدة موسكو بعد أن طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الإثنين، أرمينيا بإنهاء ما أسماه بـ "احتلالها" لناغورني قره باغ.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "ندعو جميع الأطراف وخاصة الدول الشريكة مثل تركيا إلى بذل كل ما في وسعها لوقف إطلاق النار والعودة إلى تسوية سلمية لهذا الصراع باستخدام الوسائل السياسية والدبلوماسية".

وأضاف "أي تصريحات عن نوع من الدعم والنشاط العسكري تزيد بلا شك الوقود من تأجيج النيران، نحن ضد ذلك بشكل قاطع".

والجدير بالذكر أن روسيا جزء من تحالف عسكري لدول الاتحاد السوفيتي السابق كان يضم أرمينيا ولها قاعدة عسكرية هناك.

وتوسطت فرنسا وروسيا والولايات المتحدة في جهود السلام باسم "مجموعة مينسك"، لكن آخر اتفاق سلام انهار عام 2010.

(م ش)