​​​​​​​الكرملين: سنراقب لقاء أردوغان - زيلينسكي عن كثب

يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اسطنبول للقاء نظيره رجب طيب أردوغان الجمعة، ومع اقتراب موعد قمة حاسمة لحلف شمال الأطلسي.

وخلال هذه الزيارة الأولى لرئيس الدولة الأوكراني إلى تركيا منذ شباط 2022، سيناقش زيلينسكي وأردوغان خصوصاً، حسب مصادر صحفية مقربة من الحكومة التركية، اتفاقية صادرات الحبوب الأوكرانية التي أبرمت في تموز 2022 برعاية الأمم المتحدة وتركيا.

وفي السياق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن موسكو تتابع عن كثب المحادثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفلاديمير زيلينسكي، منوهاً إلى أن الكرملين مهتم بمعرفة ما ستتم مناقشته.

وقال بيسكوف: "بالطبع سنتابع نتائج المفاوضات التي ذكرتها (أردوغان – زيلينسكي) عن كثب. نحافظ على علاقات الشراكة البناءة مع أنقرة، ونقدر هذه العلاقات ونشعر بالمثل من الجانب التركي. لذلك بالطبع سنكون مهتمين بمعرفة ماذا سيتم مناقشته بين السيد أردوغان والسيد زيلينسكي. هذا مهم".

وتأتي هذه الزيارة أيضاً قبل أربعة أيام من افتتاح القمة السنوية للناتو في فيلنيوس في 11 و12 تموز، يأمل خلالها قادة الحلف في إقناع أنقرة برفع الفيتو الذي وضعته على انضمام السويد إلى التكتل.

(م ش)