​​​​​​​الكرملين: قمة مرتقبة بين بوتين ورئيسي وأردوغان بشأن سوريا في طهران

قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين "يتم التحضير لزيارة الرئيس (بوتين) إلى طهران في 19 تموز"، مشيراً إلى أنه سيناقش الملف السوري مع نظيريه الإيراني والتركي، بحسب وكالة فرانس برس.

وتجري روسيا وتركيا وإيران محادثات منذ عدة سنوات بشأن الوضع في سوريا في إطار ما أطلق عليها "عملية أستانا".

وستكون هذه ثاني زيارة يجريها بوتين إلى الخارج منذ إرسال قواته إلى أوكرانيا أواخر شباط، بعدما زار طاجيكستان أواخر حزيران.

وذكر الكرملين أن بوتين سيعقد محادثات منفصلة مع أردوغان في طهران، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويعرض الرئيس التركي منذ أشهر لقاء بوتين، في وقت تحاول أنقرة أداء دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا.

(م ش)