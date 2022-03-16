​​​​​​​الكرملين: نقبل بفكرة إنشاء دولة منزوعة السلاح في أوكرانيا

وقال المتحدث الرئاسي الروسي، دميتري بيسكوف، إن فكرة إنشاء دولة منزوعة السلاح في أوكرانيا، على غرار النمسا أو السويد، بجيشها الخاص يمكن النظر إليه على أنه حل وسط، بحسب وكالة نوفوستي الروسية.

فيما قال رئيس الوفد الروسي، المساعد الرئاسي فلاديمير ميدينسكي، إن الجانب الأوكراني اقترح صيغة نمساوية أو سويدية لدولة حيادية مع تحديد حجم قواتها لاحقاً.

ومع ذلك نقلت وكالة فرانس برس عن الرئاسة الأوكرانية قولها "نرفض مقترح الدولة المحايدة على غرار النمسا والسويد".

وأضافت الرئاسة الأوكرانية: "الضمانات الأمنية يجب أن تكون محور المحادثات مع روسيا".

وأكدت كل من روسيا وأوكرانيا المجال الجديد للتوصل إلى حل وسط اليوم الأربعاء، حيث من المقرر استئناف محادثات السلام بعد ثلاثة أسابيع من التحرك الروسي العسكري في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المحادثات أصبحت "أكثر واقعية"، في حين قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن هناك "بعض الأمل في التوصل إلى حل وسط"، مع وضع محايد لأوكرانيا - وهو مطلب روسي رئيس - على الطاولة الآن.

وأعرب مسؤولون أوكرانيون عن أملهم هذا الأسبوع في أن تتعامل موسكو مع فشلها في الإطاحة بحكومة كييف وافتقارها لقوات جديدة لمواصلة القتال.

وقال زيلينسكي في خطاب بالفيديو الليلة الماضية "الاجتماعات مستمرة، وقد علمت أن المواقف خلال المفاوضات تبدو بالفعل أكثر واقعية. لكن لا يزال هناك وقت لاتخاذ القرارات لتكون في مصلحة أوكرانيا".

ويوم الثلاثاء، ألمح زيلينسكي إلى طريق محتمل للتسوية، مشيراً إلى أن أوكرانيا ستكون على استعداد لقبول الضمانات الأمنية الدولية التي لم تصل إلى حد أملها الطويل في الانضمام الكامل إلى حلف الناتو.

وقال لافروف لوسائل الإعلام روسية إن "المفاوضات ليست سهلة لأسباب واضحة. لكن مع ذلك، هناك بعض الأمل في التوصل إلى حل وسط".

وأضاف لافروف: "الوضع الحيادي يناقش الآن بجدية مع ضمانات أمنية بالطبع. الآن تتم مناقشة هذا الشيء بالذات في المفاوضات - هناك صيغ محددة تماماً وهي في رأيي قريبة من الاتفاق".

وغرد رئيس فريق التفاوض الأوكراني، ميخايلو بودلولياك، قبل استئناف المحادثات اليوم الأربعاء، بأن الهجمات العسكرية الأوكرانية المضادة "غيرت بشكل جذري مواقف الأطراف".

وفي تقييم استخباراتي صدر اليوم الأربعاء، قالت بريطانيا إن القوات الروسية محاصرة على الطرق وتكافح من أجل التكيف مع التضاريس الأوكرانية وتعاني من فشل في السيطرة على الجو.

(م ش)