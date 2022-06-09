​​​​​​​الكرملين: لم نتوصل لاتفاق بعد حول صادرات الحبوب الأوكرانية

فيما تتصاعد المخاوف من تفاقم أزمة تصدير الحبوب عالمياً، وذلك بعد التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن "العمل مستمر من أجل الوصول لاتفاق"، بحسب ما نقلت "رويترز".

أتت تلك التصريحات، بعد أن اتهم لافروف في وقت سابق اليوم كييف بتأخير عملية تصدير الحبوب، بسبب تمنعها عن إزالة الألغام التي زرعتها في البحر الأسود والموانئ المطلة عليه.

كما كرر المواقف السابقة الصادرة عن موسكو، التي حملت العقوبات الغربية مسؤولية إعاقة وعرقلة عمليات التصدير أيضا.

ويلقي كل طرف (روسيا واوكرانيا) باللوم على الآخر في تعطيل الإمدادات الغذائية العالمية.

يذكر أن أوكرانيا كانت تصدر ما يصل إلى ستة ملايين طن شهريا من الحبوب قبل العملية الروسية على أراضيها في 24 شباط الماضي، إلا أن الكميات تراجعت منذ ذلك الحين لنحو مليون طن بعد أن أُجبرت كييف التي كانت تصدر أغلب بضائعها عن طريق الموانئ البحرية، على نقل الحبوب بالقطارات إلى حدودها الغربية أو عبر الموانئ الصغيرة على نهر الدانوب، لاسيما أن الأسطول البحري الروسي فرض سيطرته على البحر الأسود.

(م ش)