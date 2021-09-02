​​​​​​​الكرملين: خطط الولايات المتحدة لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا قد تكون خطيرة

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن خطط الولايات المتحدة لتقديم مساعدة عسكرية إلى كييف قد تؤدي إلى تصرف أوكرانيا بشكل غير متوقع مثل محاولات حل الأزمة في جنوب شرق البلاد بالقوة، بحسب وكالة ريا نوفوستي الروسية.

وقال بيسكوف على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي "لقد أولينا اهتماماً لخطط الولايات المتحدة للمساعدة العسكرية لأوكرانيا. ونعتقد أن ذلك قد يكون سبباً لأفعال أوكرانيا التي لا يمكن التنبؤ بها مثل محاولات تسوية النزاع بين الأوكرانيين في جنوب شرق البلاد بالقوة. إنه أمر خطير للغاية".

كما أثار الكرملين مخاوف من أن الولايات المتحدة لم تقل كلمة واحدة بشأن اتفاقيات مينسك إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يقوم حالياً بزيارة عمل إلى أميركا وعقد اجتماعاً مع الرئيس جو بايدن في الأول من أيلول الجاري.

وأضاف بيسكوف أن الموقف المعادي لروسيا كان على رأس جدول أعمال المفاوضات الأميركية الأوكرانية رفيعة المستوى الأخيرة، واعتبر ذلك "أمراً مؤسفاً".

(م ش)