​​​​​​​الكرملين: ضرب مناطق نضمها سيعتبر هجوماً على روسيا نفسها

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الأراضي "المحررة" ستصبح أراض تابعة لروسيا، وهو ما سيجعل قصف الجيش الأوكراني لها قصفا لأراض روسية.

وجاء ذلك في إفادة صحفية لبيسكوف اليوم الجمعة، 30 أيلول، حيث صرح بأن مناطق دونيتسك ولوهانسك و زابوروجيا وخيرسون ستصبح أراض روسية بموجب أربع اتفاقيات بشأن انضمام أراض جديدة للأراضي الروسية، سيتم توقيعها اليوم عقب خطاب بوتين.

وتابع بيسكوف أنه "سيتم التوقيع خلال الحدث الذي سيقام بعد ظهر اليوم في تمام الساعة الثالثة بتوقيت موسكو في قصر الكرملين الكبير بقاعة القديس غيورغي، حيث سيلقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خطابا، يليه حفل توقيع الاتفاقيات الأربع ما بين بوتين وحاكم جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، وحاكم جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، وحاكم منطقة زابوروجيا، يفغيني باليتسكي، وحاكم منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو".

ويأتي ذلك فيما يصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة على ضم بلاده 4 مناطق أوكرانية.

ووقع الرئيس الروسي يوم أمس مرسوما بإعلان خيرسون وزابوروجيا الأوكرانيتين منطقتين مستقلتين، وذلك تمهيداً لضمهما اليوم.

ويذكر أن روسيا كانت اعترفت في شباط باستقلال دونيتسك ولوهانسك، قبيل بدء التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا يوم 24 شباط.

(م ش)