​​​​​​​الكرملين: انسحابنا من كييف بأمر من بوتين بادرة حسن نية تشجيعاً للمفاوضات

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هو من أصدر أمراً بسحب قوات الجيش الروسي من مقاطعة كييف لتهيئة ظروف مواتية للمفاوضات كبادرة حسن نية.

وجاء ذلك خلال حوار لـ بيسكوف مع قناة "LCI" الفرنسية، للحديث عن انسحاب القوات الروسية من منطقة كييف.

وقال بيسكوف: "من أجل خلق ظروف مواتية للمفاوضات، أردنا أن نقدم بادرة حسن نية. يمكننا اتخاذ قرارات جادة خلال المفاوضات، لذلك أمر الرئيس (فلاديمير) بوتين قواتنا بمغادرة المنطقة (منطقة كييف)".

فيما تعتبر السلطات الأوكرانية أن الانسحاب الروسي من محيط العاصمة مجرد مناورة روسية بغية إعادة جمع صفوف قواتها، وترتيب استراتيجية وخطط جديدة.

(ش ع)