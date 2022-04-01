​​​​​​​الكرملين: الغارة الجوية الأوكرانية على روسيا ستؤثر على محادثات السلام

وقال المتحدث الرئاسي الروسي في معرض تعليقه على المزاعم التي تتحدث عن غارة جوية أوكرانية على مستودع وقود في مدينة بيلغورود الروسية أن "تفوق روسيا على أوكرانيا في الجو حقيقة مطلقة والجهات الأمنية ستقدم التقييمات"، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف بأن هذا الحادث "سيخلق ظروفًا غير ملائمة لمتابعة المفاوضات".

وأشار المتحدث إلى أن "الرئيس فلاديمير بوتين اطلع على حادثة الحريق بمستودع النفط بيلغورود، ونتخذ التدابير لضمان عدم انقطاع إمدادات الوقود في المنطقة".

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أنه لا يستطيع تأكيد أو نفي تقارير عن تورط أوكرانيا في الضربة لأنه ليس لديه معلومات عسكرية.

وأظهرت لقطات فيديو للهجوم المزعوم - وهو أول اتهام بضربة جوية أوكرانية على الأراضي الروسية منذ بداية التحرك العسكري في أوكرانيا 24 شباط- ما بدا أنه عدة صواريخ تُطلق من ارتفاع منخفض، أعقبها انفجار.

وأفاد رئيس مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، بإصابة شخصين في حريق اندلع اليوم في مستودع للنفط بمدينة بيلغورود جراء قصف أوكراني.

وكتب غلادكوف عبر صفحته بتطبيق تلغرام أن "الحريق اندلع في المستودع جراء ضربة جوية نفذتها مروحيتان عسكريتان أوكرانيتان دخلتا الأراضي الروسية على ارتفاع منخفض. ولم تؤد الضربة إلى وقوع ضحايا".

وأضاف: "يوجد هناك مصابون. شخصان. إنهم عمال المستودع. لقد تلقوا الإسعافات الأولية، وحياتهم ليست في خطر".

وتابع: "لقد بدأنا في إعادة توطين سكان شوارع بوتشتوفايا وماكارينكو وقسطنطين زاسلونو إلى مكان أكثر أمانا"، مؤكداً أن الوضع في مجال الوقود في المقاطعة لا يزال مستقراً بالرغم من الحريق.

أما عمدة مدينة بيلغورود، أنتون إيفانوف، فنفى وقوع إصابات في الحادث، وكتب في صفحته عبر الموقع نفسه: "وفق المعلومات المدققة لم يصب عاملا مستودع النفط المتواجدان في المكان في لحظة الانفجار".

وقالت شركة النفط الروسية روسنفت، المالكة لمخزن الوقود، في بيان منفصل أنه لم يصب أحد في الحريق. ولم تدل الشركة بأية معلومات عن سبب الحريق.

(م ش)