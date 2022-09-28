ورداً على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين للوضع مع البنوك التركية التي توقفت عن قبول البطاقات المصرفية الروسية "مير"، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين اليوم: "من الواضح أن البنوك والعاملين الاقتصاديين يتعرضون لضغوط شديدة من الولايات المتحدة، فهم مهددون بالعقوبات، وهذا القرار بالطبع اتخذ تحت هذا الضغط غير المسبوق تماماً، والوضع معقد".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ"، نقلاً عن مسؤول تركي رفيع المستوى، أن البنوك التركية المملوكة للدولة قد أوقفت العمل بهذه البطاقات، ووفقا للوكالة فإن الخطوة جاءت في ظل العقوبات الأميركية.

و"مير" هي بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت في عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد" بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.

(م ش)